Liga Mundial: Brasil perde para a Polônia na estreia de Renan

A estreia de Renan Dal Zotto como treinador da seleção brasileira de vôlei, nesta sexta-feira, não foi boa. O Brasil perdeu para a Polônia, pela primeira partida da Liga Mundial, em Pesaro, na Itália, por 3 sets a 2, parciais de 25/20, 20/25, 19/25, 25/22 e 15/8.

O Brasil voltará a jogar neste sábado, às 12h (de Brasília), contra o Irã. A equipe encerra sua participação nesta primeira rodada no domingo, às 9h, contra a anfitriã Itália.

O primeiro set começou muito disputado, com as duas equipes trocando pontos e a liderança. Liderados pelo oposto Dawid Konarzki, a Polônia conseguiu passar à frente na reta final e garantir a vitória em 25 a 20. Voltando para a partida, os ataques brasileiros voltaram a cair na quadra polonesa. Aproveitando a boa sequência de Evandro e Lucarelli e bloqueando bem com os centrais Lucão e Maurício Souza, o Brasil fechou o segundo set em 25 a 20 e o terceiro em 25 a 19, abrindo boa vantagem no placar.

A equipe brasileira chegou na reta final do quarto set na frente, mas uma boa passagem fez os poloneses ficarem com a vantagem no placar. Com o placar próximo, já na casa dos vinte, Lucarelli errou dois ataques e os europeus definiram em 25 a 22. No tiebreak, sem conseguir definir as bolas após os saques poloneses, o Brasil foi se distanciando cada vez mais no marcador. Após a Polônia abrir 14 a 8, Lucarelli foi para o ataque de fundo e, com forte bloqueio, tentou uma largada, mas a bola foi para fora.

W.O – A primeira rodada da Liga Mundial ainda rendeu um momento curioso. A seleção da Venezuela perdeu sua disputa contra a Áustria por W.O., após sua federação comprar passagens para Frankfurt, na Alemanha (local da partida), em cima da hora. A delegação chegou ao ginásio 15 minutos antes do horário marcado, e a FIVB (Federação Internacional de Vôlei) determinou vitória austríaca por 3 a 0, triplo 25/0.

(Com Gazeta Press e EFE)