Liga Europa: Manchester United é campeão e volta à ‘Champions’

Jogadores do Manchester United comemoram o título da Liga Europa após vitória sobre o Ajax em Estocolmo, na Suécia - 24/05/2017

1 /8 Jogadores do Manchester United comemoram o título da Liga Europa após vitória sobre o Ajax em Estocolmo, na Suécia - 24/05/2017 (Michael Dalder/Reuters)

Jogadores do Manchester United comemoram o título da Liga Europa após vitória sobre o Ajax em Estocolmo, na Suécia - 24/05/2017

2 /8 Jogadores do Manchester United comemoram o título da Liga Europa após vitória sobre o Ajax em Estocolmo, na Suécia - 24/05/2017 (Andrew Couldridge/Reuters)

O técnico José Mourinho do Manchester United comemora o título da Liga Europa após vitória sobre o Ajax em Estocolmo, na Suécia - 24/05/2017

3 /8 O técnico José Mourinho do Manchester United comemora o título da Liga Europa após vitória sobre o Ajax em Estocolmo, na Suécia - 24/05/2017 (Phil Noble/Reuters)

O atacante Zlatan Ibrahimovic do Manchester United faz uma selfie ao lado de Eric Bailly com a taça da Liga Europa - 24/05/2017

4 /8 O atacante Zlatan Ibrahimovic do Manchester United faz uma selfie ao lado de Eric Bailly com a taça da Liga Europa - 24/05/2017 (Phil Noble/Reuters)

O técnico José Mourinho do Manchester United comemora o título da Liga Europa após vitória sobre o Ajax em Estocolmo, na Suécia - 24/05/2017

5 /8 O técnico José Mourinho do Manchester United comemora o título da Liga Europa após vitória sobre o Ajax em Estocolmo, na Suécia - 24/05/2017 (Phil Noble/Reuters)

6. Manchester United conquista a Liga Europa

6/8 Jogadores do Ajax aplaudem o técnico José Mourinho do Manchester United após vitória do clube inglês na final da Liga Europa - 24/05/2017 (Phil Noble/Reuters)

Jogadores do Ajax aplaudem o técnico José Mourinho do Manchester United após vitória do clube inglês na final da Liga Europa - 24/05/2017