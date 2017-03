Liga dos Campeões: Leicester depende de vitória na Inglaterra

O Leicester City receberá nesta terça-feira, às 16h45 (horário de Brasília), o Sevilla em seu estádio para manter vivo o sonho de conquistar a Liga dos Campeões da Europa em sua primeira participação no torneio. Após a demissão do técnico italiano Claudio Ranieri, o time inglês, agora comandado pelo ex-auxiliar Craig Shakespeare, subiu de produção e ganhou ânimo para enfrentar os espanhóis. O Leicester perdeu o jogo de ida, na Espanha, por 2 a 1. Uma vitória por 1 a 0 no King Power Stadium classificaria o atual campeão inglês.

Ao assumir o cargo, Shakespeare tratou de escalar uma equipe muito semelhante à que conquistou de forma épica a liga inglesa na temporada passada, sob o comando de Ranieri. Assim, contra o Sevilla o Leicester vai apostar nos contra-ataques puxados pelo meia argelino Riyad Mahrez e geralmente bem aproveitados pelo atacante inglês Jamie Vardy.

Se o Leicester jamais esteve nas quartas de final da Liga dos Campeões, a última vez que o Sevilla chegou lá foi há 59 anos. Para romper esse jejum, o técnico argentino Jorge Sampaoli poupou vários jogadores da partida de sábado contra o Leganés, pelo Campeonato Espanhol. O duelo terminou 1 a 1 e o empate reduziu as chances do Sevilla de ser campeão nacional.

O jogo desta tarde pode marcar a volta do brasileiro Paulo Henrique Ganso, que não joga há dois meses, mas foi relacionado por Sampaoli e pode ser opção para o segundo tempo.

