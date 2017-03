Liga dos Campeões: Juventus joga para manter Itália viva

A Juventus entrará em campo nesta terça-feira, às 16h45 (horário de Brasília), para enfrentar o Porto com a missão de se tornar a única equipe italiana nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. O time de Turim está em situação muito confortável porque vai jogar em seu estádio e, na partida de ida, em Portugal, venceu por 2 a 0.

Apenas dois times da Itália, Juventus e Napoli, chegaram ao mata-mata da Liga dos Campeões nesta temporada. Como o time napolitano caiu diante do Real Madrid, sobrou para a equipe de Turim carregar a bandeira do país na competição mais importante do continente.

Contra os portugueses, a Juventus terá a volta do atacante croata Mario Mandzukic, que ficou fora da vitória por 2 a 1 sobre o Milan, na sexta-feira, pelo Campeonato Italiano, por causa de um problema no abdômen. O time de Portugal, que levará a disputa para a prorrogação se vencer por 2 a 0, não terá o lateral brasileiro Alex Telles, expulso no jogo de ida.

(Com AFP)