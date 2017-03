Liga dos Campeões: Ederson, do Benfica, quer brilhar novamente

O goleiro Ederson foi o grande herói do Benfica na vitória por 1 a 0 sobre o Borussia Dortmund no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, em Lisboa, e foi coroado com uma convocação para a seleção brasileira. Nesta quarta, o arqueiro de 23 anos terá mais uma oportunidade de mostrar seu valor na partida de volta, a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund. Um empate enviará a equipe portuguesa para as quartas de final.

O Benfica venceu o primeiro jogo muito por causa de Ederson, convocado por Tite para os jogos contra Uruguai e Paraguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Além de ter feito várias defesas difíceis com a bola rolando, o jogador, que passou pelas categorias de base do São Paulo e colocou o experiente Júlio Cesar na reserva, também evitou o gol em uma cobrança de pênalti de Pierre Aubameyang, artilheiro do Dortmund.

O técnico da equipe alemã, Thomas Tuchel, considera que o resultado da partida de Lisboa não foi normal, já que sua equipe criou mais chances de gol do que o Benfica. Ele acredita que a força da torcida do Borussia, uma das mais barulhentas da Europa, vai empurrar sua equipe à classificação às quartas de final.