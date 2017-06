Liga dos Campeões: após o título, Cristiano Ronaldo muda visual

O Real Madrid goleou a Juventus no sábado, em partida final da Liga dos Campeões e ficou com o 12º título do time na história da competição. Autor de dois gols na decisão, Cristiano Ronaldo surpreendeu: publicou em seu perfil no Instagram uma foto em que aparece com o cabelo raspado.

Cristiano Ronaldo decidiu trocar o penteado, que trazia mechas descoloridas, delicadamente tratadas e hidratadas durante a partida. Ele já teve diversos estilos de cortes, mas nunca apareceu com o cabelo raspado. A legenda da foto no Instagram pergunta aos seguidores: “Vocês gostaram?”