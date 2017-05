Libertadores: Santos se classifica com empate na Bolívia

O Santos está classificado para as oitavas de final da Taça Libertadores da América. Em La Paz, a equipe alvinegra empatou nesta quarta-feira por 1 a 1 com o The Strongest e se manteve na liderança do Grupo 2, com nove pontos – um a mais do que o time boliviano e dois à frente do Independiente Santa Fé, da Colômbia. Como essas duas equipes vão se enfrentar na rodada final, não há como os santistas perderem a vaga na próxima fase.

A situação do Santos no jogo, que já era complicada por causa da altitude de La Paz, ficou pior quando Bruno Henrique foi expulso ainda no primeiro tempo, por ter levado dois cartões amarelos. Pouco antes do intervalo, Chumacero, o artilheiro da Libertadores, colocou o The Strongest em vantagem.

Na segunda etapa, o Santos conseguiu o empate, apesar das dificuldades. Aos 23 minutos, Lucas Lima fez boa jogada pela direita e rolou para Vitor Bueno marcar. Faltando pouco tempo para o fim da partida, Vanderlei cometeu pênalti em Pedrozo, mas Pablo Escobar, capitão do The Strongest, chutou por cima.