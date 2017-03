Libertadores: Santos joga no Peru para superar mau momento

O Santos vai começar nesta quinta-feira sua campanha na Taça Libertadores da América em um momento de crise. Por causa de maus resultados no Campeonato Paulista, como a derrota no clássico contra o Corinthians, no sábado, o time santista enfrentará o Sporting Cristal, em Lima, às 21h45, precisando de uma vitória para diminuir a pressão.

O técnico Dorival Júnior é o principal alvo da insatisfação da torcida do Santos, que está fora da zona de classificação para o mata-mata do Paulista. A boa notícia para o treinador é a possibilidade de escalar Lucas Lima, Renato e Ricardo Oliveira juntos pela primeira vez em 2017. Os três se recuperaram de problemas físicos e estarão em campo.

Além disso, Dorival poderá contar com o atacante colombiano Vladimir Hernández, que ainda não fez sua estreia oficial pelo Santos por causa de problemas burocráticos. O jogador, que se destacou pelo Junior Barranquilla, de seu país, deverá ficar no banco de reservas.

(Com EFE)