Libertadores: Santos garante liderança de seu grupo com goleada

O Santos garantiu nesta terça-feira a primeira colocação do Grupo 2 da Taça Libertadores da América. E o fez com bastante facilidade. Na Vila Belmiro, o time paulista goleou o Sporting Cristal, do Peru, por 4 a 0 e chegou a 12 pontos na competição. A equipe peruana já entrou em campo eliminada.

Na segunda colocação da chave ficou o The Strongest, da Bolívia, com nove pontos. O time de La Paz conseguiu a vaga com um empate por 1 a 1 com o Independiente Santa Fé, da Colômbia, em Bogotá.

Jogando contra um adversário fraco e desmotivado, o Santos não precisou fazer muita força para conquistar a liderança da chave. No primeiro tempo, David Braz e Ricardo Oliveira fizeram os gols que praticamente decidiram a partida. Na etapa final, Vitor Bueno marcou o terceiro e David Braz balançou a rede mais uma vez para fechar a goleada santista na Vila.