Libertadores: nas oitavas, Palmeiras pega Barcelona-EQU

A Conmebol definiu nesta quarta-feira, em sorteio no Paraguai, os confrontos das oitavas de final da Libertadores. Com cinco brasileiros ainda no torneio, haverá um confronto entre Atlético-PR x Santos. E quem avançar desta disputa, poderá encontrar nas quartas outro time do Brasil, o Palmeiras, que encara o Barcelona-EQU.

O sorteio desta quarta dividiu seus dois potes entre campeões e vice-campeões dos grupos e também definiu o caminho das equipes até as finais. É uma mudança no regulamento em relação aos confrontos de oitavas, que eram decididos pelas pontuações das equipes na fase de grupos.

Os confrontos das oitavas (os times que jogam a primeira partida em casa aparecem primeiro):

Guaraní-PAR x River Plate

Atlético-PR x Santos

Nacional-URU x Botafogo

Emelec x San Lorenzo

The Strongest x Lanús

Godoy Cruz x Grêmio

Barcelona-EQU x Palmeiras

Jorge Wilstermann x Atlético-MG

(Com Estadão Conteúdo)