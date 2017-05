Libertadores: Palmeiras passa por argentinos e avança em primeiro

O Palmeiras conquistou nesta quarta-feira a classificação para as oitavas de final da Taça Libertadores da América com a vitória por 3 a 1 sobre o Atlético Tucumán, da Argentina, no Allianz Parque. A equipe alviverde terminou a fase de grupos em primeiro lugar no Grupo 5, com 13 pontos.

A segunda vaga da chave nas oitavas ficou com o Jorge Wilstermann, que acumulou nove pontos. Apesar de ter perdido por 2 a 0 para o já eliminado Peñarol, em Montevidéu, a equipe boliviana obteve a classificação graças à derrota do Tucumán em São Paulo.

No primeiro tempo, o Palmeiras saiu na frente no placar com um gol do zagueiro colombiano Mina, aos 15 minutos. Depois disso, as duas equipes criaram ótimas oportunidades para marcar. Após o intervalo, o cenário foi o mesmo, com os dois times criando muitas chances. O Tucumán empatou a partida com Rodríguez e Willian voltou a colocar os palmeirenses em vantagem no marcador. Nos acréscimos, Zé Roberto fez o terceiro dos paulistas.