Libertadores: Palmeiras decide em casa seu futuro na competição

O Palmeiras vai tentar nesta quarta-feira, às 21h45, no Allianz Parque, garantir a primeira colocação do Grupo 5 da Copa Libertadores da América. Para isso, basta derrotar o Atlético Tucumán, da Argentina, que ainda briga por um lugar nas oitavas de final do torneio.

O campeão brasileiro, que lidera a chave, com dez pontos, corre algum risco de eliminação da competição, mas isso só vai ocorrer se o time perder por pelo menos dois gols de diferença para o Tucumán (sete pontos) e, no outro jogo do grupo, em Montevidéu, o Jorge Wilstermann (nove pontos), da Bolívia, não for derrotado pelo Peñarol, time já eliminado.

O único desfalque certo do Palmeiras na partida desta quarta-feira é o volante Felipe Melo, que cumprirá o segundo dos seis jogos de suspensão impostos pela Conmebol pela briga na partida contra o Peñarol, no Uruguai, pela quarta rodada. O substituto do controverso jogador deverá ser Thiago Santos.