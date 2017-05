Libertadores: Grêmio goleia venezuelanos e avança como líder

O Grêmio, como era esperado, conseguiu nesta quinta-feira sua classificação para as oitavas de final da Taça Libertadores da América com uma fácil vitória sobre o Zamora, da Venezuela, em seu estádio. A equipe gaúcha goleou o time venezuelano, o pior da competição, por 4 a 0 e terminou a fase de grupos na primeira colocação do Grupo 8, com 13 pontos.

A segunda vaga da chave ficou com o Guaraní, do Paraguai, que empatou por 0 a 0 com o Deportes Iquique, do Chile, em Assunção. Os paraguaios encerraram essa fase do torneio com 11 pontos.

A vitória gremista foi construída no primeiro tempo. Após desperdiçar algumas oportunidades, o time tricolor marcou com Luan (duas vezes) e Lucas Barrios. Na segunda etapa, com a equipe venezuelana abatida, o Grêmio ampliou a vantagem com um gol de Pedro Rocha. O Zamora terminou a Libertadores sem pontos, e com seis gols marcados e 20 sofridos – a pior defesa da competição.