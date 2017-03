Libertadores: Grêmio estreia contra ‘freguês’ de brasileiros

O Grêmio vai estrear na Copa Libertadores da América às 19h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira, em Barinas (Venezuela), contra o Zamora, uma equipe que nunca marcou pontos em partidas contra clubes brasileiros na competição. Os gaúchos, no entanto, começarão sua trajetória no torneio sul-americano com muitos desfalques.

Em 2012, quando disputou a Libertadores pela primeira vez, o Zamora foi derrotado pelo Fluminense no Rio de Janeiro e em Barinas (nas duas vezes por 1 a 0). Dois anos depois, o time venezuelano enfrentou o Atlético-MG e também perdeu na ida e na volta (mais duas derrotas por 1 a 0).

Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, terá de lidar com a ausência de Pedro Geromel, Maicon e Douglas, todos machucados. O treinador conta muito com boas atuações de Luan e Miller Bolaños, atacante equatoriano que teve problemas para se firmar na equipe em 2016, mas começou bem na atual temporada.

(Com EFE)