Libertadores: Grêmio decide vaga com o pior time do torneio

O Grêmio precisa de um empate nesta quinta-feira para garantir a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América, mas isso não deverá ser um problema. Em seu estádio, às 21h45, o time tricolor vai enfrentar o Zamora, da Venezuela, único time que não conseguiu marcar pontos na fase de grupos da competição sul-americana.

Em cinco jogos, o Zamora sofreu cinco derrotas, com seis gols marcados e 16 sofridos – apenas o Sport Boys, da Bolívia, levou mais gols (19), mas disputou uma partida a mais.

Até mesmo uma derrota pode classificar o Grêmio no Grupo 8, caso o Guaraní, do Paraguai, vença o Deportes Iquique, do Chile, em Assunção. O time dirigido por Renato Gaúcho não vai contar nesta quinta-feira com o meia Ramiro, que está suspenso, e corre o risco de jogar sem o volante Arthur por causa de problemas físicos.