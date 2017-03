Libertadores: Flamengo estreia no torneio com goleada no Maracanã

O Flamengo teve uma estreia de sonho na Taça Libertadores da América nesta quarta-feira. Em um Maracanã tomado por sua torcida, a equipe carioca goleou o San Lorenzo, da Argentina, por 4 a 0. O grande destaque da partida foi o meia Diego, convocado pelo técnico Tite, que estava no estádio, para os jogos da seleção brasileira contra Uruguai e Paraguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

Apesar do apoio dos torcedores, no primeiro tempo o Flamengo só teve uma boa oportunidade de gol, um chute na trave de Everton. Na segunda etapa, no entanto, tudo mudou. Logo aos três minutos, Diego marcou um gol de falta e encheu o time de confiança.

Após receber um passe de Diego, o peruano Trauco marcou um belo gol de fora da área. Mais tarde, depois de uma cobrança de escanteio do meia revelado pelo Santos, o volante Rômulo fez o terceiro. A poucos minutos do fim, Guerrero perdeu um pênalti, defendido pelo goleiro Torrico, mas a falha do atacante foi compensada por um belo gol de Gabriel.