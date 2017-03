Libertadores: Flamengo estreia com Maracanã lotado

O Maracanã, que nos últimos meses conviveu com um lamentável estado de abandono, voltará a receber uma grande festa do futebol. A partir das 21h45 (de Brasília), o Flamengo fará sua estreia na Taça Libertadores da América, contra o San Lorenzo, da Argentina. A equipe rubro-negra não disputa uma partida no maior estádio do Brasil desde o dia 27 de novembro do ano passado, quando derrotou o Santos por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

Nesta terça-feira, o Flamengo fez um treino para conhecer as condições do gramado do Maracanã, reformado às pressas para a partida contra a equipe argentina. Enquanto os jogadores trabalhavam no campo, operários faziam reparos de última hora em diversos pontos do estádio, que passou os últimos meses sem qualquer atividade de manutenção por divergências entre o consórcio que o administra e o Comitê Organizador dos Jogos Rio-2016.

Em sua estreia na Libertadores, o Flamengo deverá contar com o apoio de mais de 60.000 torcedores. O técnico Zé Ricardo tem uma dúvida entre dois estrangeiros no ataque: o argentino Federico Mancuello, habitualmente o titular, e o Orlando colombiano Berrío, que têm conquistado prestígio com o treinador.

O San Lorenzo, time de coração do papa Francisco e campeão da edição de 2014, poderá ter problemas com a falta de ritmo de jogo. Por causa da greve de jogadores na Argentina, o time ainda não disputou uma partida oficial nesta temporada. O time é dirigido pelo uruguaio Diego Aguirre, ex-treinador de Inter e Atlético-MG.