Libertadores: Flamengo, Atlético-PR e Chape fazem jogos decisivos

Três clubes brasileiros jogam partidas decisivas nesta quarta-feira pela Copa Libertadores da América. No Grupo 4, que terá sua última rodada, Flamengo e Atlético-PR poderão fazer uma dobradinha nacional nas oitavas de final. Enquanto isso, no Grupo 8, a Chapecoense vai ter uma missão muito complicada para se manter viva no torneio. Outro time do Brasil em ação nesta quarta será o Santos.

A equipe alvinegra, no Grupo 2, pode garantir sua classificação para as oitavas nesta quarta-feira, na Bolívia, mas, caso não consiga, ainda terá uma outra oportunidade, desta vez em casa. Os jogos dos brasileiros:

San Lorenzo x Flamengo – Buenos Aires, 21h45 (horário de Brasília)

O time rubro-negro só precisa de um empate para se classificar. Se vencer na Argentina, vai terminar a fase de grupos em primeiro na chave. Ainda há a possibilidade de classificação com derrota, desde que o Atlético-PR não vença sua partida.

Universidad Católica x Atlético-PR – Santiago, 21h45 (horário de Brasília)

O time paranaense também só depende de suas forças, mas sua missão é um pouco mais difícil do que a do Flamengo. O Atlético vai se classificar com vitória em Santiago, mas pode avançar também com empate, se o San Lorenzo não vencer em Buenos Aires – nesse caso, os dois brasileiros se classificam.

Lanús x Chapecoense – Lanús, 21h45 (horário de Brasília)

A Chape não pode perder em hipótese alguma. Se isso ocorrer, o jogo da última rodada contra o Zulia, em Chapecó, será um mero amistoso, com os catarinenses já eliminados. Com um empate na Argentina, o time alviverde estará praticamente fora, mas uma vitória deixará a Chapecoense em boa posição para se classificar.

The Strongest x Santos – La Paz, 19h30 (horário de Brasília)

Os santistas tentarão garantir a classificação para as oitavas de final em La Paz, com seus 3.650 metros de altitude. Líder do Grupo 2, o Santos avançará em caso de vitória, ou até de empate, isso se o Independiente Santa Fé não derrotar o Sporting Cristal no Peru. Uma derrota, no entanto, vai reduzir as chances da equipe alvinegra de ser a primeira da chave.