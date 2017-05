Libertadores: Chapecoense vence com virada nos acréscimos

Horas depois de sofrer uma grande derrota no tapetão, a Chapecoense obteve uma vitória com tons heroicos no gramado. A equipe catarinense bateu o Zulia, da Venezuela, por 2 a 1, na Arena Condá, e terminou a fase de grupos da Taça Libertadores da América em terceiro no Grupo 7, com sete pontos. Com isso, classificou-se para a segunda fase da Copa Sul-Americana.

A Chape só não está nas oitavas de final da Libertadores porque perdeu os pontos da vitória sobre o Lanús, na semana passada, por causa da escalação do zagueiro Luiz Otávio, que estava suspenso. O clube vai recorrer da punição e, se obtiver sucesso, continuará no torneio.

O time venezuelano, que ainda tinha chance de classificação, saiu na frente no primeiro tempo com um gol de Arango. Na segunda etapa, a Chapecoense pressionou o adversário e, empurrada por sua torcida, virou o jogo nos minutos finais. Aos 45, Arthur marcou ao pegar um rebote na área do Zulia. Aos 46, Andrei Girotto fez de cabeça o gol da virada, e da classificação para a Sul-Americana.

Os classificados para as oitavas nesta chave foram Lanús e Nacional, do Uruguai. A equipe argentina terminou em primeiro por ter derrotado nesta terça-feira o adversário por 1 a 0, em Montevidéu.