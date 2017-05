Libertadores: Chapecoense consegue ótima vitória na Argentina

A Chapecoense conseguiu uma grande vitória nesta quarta-feira e está muito viva na Taça Libertadores da América. Na Argentina, o time catarinense derrotou o Lanús por 1 a 0 e empatou com os argentinos na segunda colocação do Grupo 7, com sete pontos. O líder é o Nacional, do Uruguai, com oito.

Uma vitória sobre o Zulia, da Venezuela, na última rodada, na Arena Condá, vai colocar a Chape nas oitavas de final, uma vez que argentinos e uruguaios vão se enfrentar.

A equipe argentina começou a partida fazendo pressão sobre a defesa da Chapecoense, mas o time brasileiro suportou o sufoco e abriu o placar aos 23 minutos com um gol de Wellington Paulista, aproveitando cruzamento de Arthur. Em desvantagem no placar, o Lanús continuou atacando bastante, mas sem criar grandes problemas para os visitantes.

Na segunda etapa, o Lanús pressionou muito e empatou o jogo com um gol de pênalti de Sand. A poucos minutos do fim, no entanto, o zagueiro Luiz Otávio fez de cabeça o tento que deu força aos catarinenses na Libertadores.