Libertadores: Botafogo se classifica se derrotar atual campeão

O Botafogo precisa de uma vitória sobre o Atlético Nacional de Medellín, nesta quinta-feira, às 21h45, no Engenhão, para se garantir nas oitavas de final da Copa Libertadores da América com uma rodada de antecedência. Se isso ocorrer, o atual campeão da competição sul-americana será eliminado na fase de grupos.

O time carioca é vice-líder do Grupo 1 da Libertadores, com sete pontos, três atrás do Barcelona, do Equador, que também nesta quinta-feira receberá o Estudiantes, da Argentina. Como entrará em campo depois do jogo em Guayaquil, às 19h30 (horário de Brasília), o Botafogo pode até se classificar com empate em sua partida, desde que também haja igualdade no outro jogo da chave.

Para a partida contra o Atlético Nacional, no entanto, a equipe carioca tem muitos problemas. O volante Airton e o zagueiro Marcelo, por exemplo, estão suspensos. Já o zagueiro Emerson Silva e o meia Montillo não conseguiram se recuperar de lesões e também desfalcarão a equipe. O atacante Sassá, por sua vez, foi afastado do elenco devido a problemas disciplinares.

(Com EFE)