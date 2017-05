Libertadores: Botafogo perde, mas termina em primeiro

O Botafogo conquistou nesta quinta-feira a primeira colocação do Grupo 1 da Taça Libertadores da América mesmo perdendo por 1 a 0 para o Estudiantes, na Argentina. Isso porque o Barcelona, do Equador, foi derrotado por 3 a 1 pelo Atlético Nacional de Medellín, na Colômbia. A equipe carioca levou a melhor sobre os equatorianos no saldo de gols (o Botafogo com um e o Barcelona com zero).

Desfalcado de alguns de seus melhores jogadores, como Montillo, Emerson Silva, Camilo e Rodrigo Pimpão, o Botafogo não conseguiu repetir suas melhores atuações na Libertadores. A equipe argentina, que garantiu uma vaga na segunda fase da Copa Sul-Americana, marcou seu gol no primeiro tempo, com Solari.

Na etapa final, o Botafogo não teve força para buscar o empate, mas acabou beneficiado pelo resultado de Medellín. A partida desta quinta-feira na Argentina marcou a segunda despedida do futebol de Juan Sebastián Verón, que é presidente do Estudiantes.