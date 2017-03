Libertadores: Botafogo encara time do presidente-jogador Verón

O Botafogo começará na noite desta terça-feira, às 21h (de Brasília), no Engenhão, a sua aventura na fase de grupos da Copa Libertadores da América diante de um adversário com muita tradição no torneio: o Estudiantes de La Plata, da Argentina, campeão sul-americano quatro vezes, em 1968, 1969, 1970 e 2009.

A grande atração do Estudiantes é o veterano meia Juan Sebastián Verón. Aos 42 anos, ele é o presidente do clube argentino e decidiu retornar à vida de jogador para defender a equipe na Libertadores, torneio que conquistou em 2009. É pouco provável, no entanto, que Verón seja titular no Engenhão.

O Botafogo, depois de sofrer muito para eliminar Colo-Colo e Olimpia nas fases de classificação da Libertadores, não terá contra o Estudiantes os meio-campistas Fernandes e Leandrinho e o lateral-direito Jonas, todos machucados. Por outro lado, o técnico Jair Ventura poderá escalar seus jogadores mais talentosos, Montillo e Camilo.

(Com EFE)