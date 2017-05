Libertadores: Botafogo derrota campeão no Rio e se classifica

O Botafogo garantiu nesta quinta-feira uma vaga nas oitavas de final da Taça Libertadores da América. A equipe carioca derrotou por 1 a 0 o Atlético Nacional de Medellín, no Engenhão, e chegou a dez pontos no Grupo 1 da competição sul-americana, ao lado do Barcelona, do Equador, que já estava classificado.

Com esse resultado, o Atlético Nacional, atual campeão da Libertadores, está eliminado do torneio antes mesmo da última rodada da fase de grupos, que servirá para determinar o líder da chave e quem vai à Copa Sul-Americana (a vaga é do terceiro colocado) – o outro time do grupo é o Estudiantes, da Argentina, que derrotou o Barcelona, fora de casa, por 3 a 0.

O jogo foi bastante tenso, com jogadas ríspidas e muitas discussões. O Botafogo precisava vencer para não entrar na rodada final com risco de eliminação, e só ficou mais tranquilo quando Rodrigo Pimpão marcou o gol da vitória, no início do segundo tempo. Depois disso, a equipe carioca teve vários bons contra-ataques e poderia ter aumentado sua vantagem, mas não se saiu bem nas finalizações.