Libertadores: Atlético-PR se classifica e Flamengo é eliminado

O Atlético-PR está classificado para as oitavas de final da Taça Libertadores da América e o Flamengo está eliminado. Nesta quarta-feira, o time carioca perdeu de virada por 2 a 1 para o San Lorenzo, em Buenos Aires, e deu adeus ao torneio sul-americano justamente por causa da espetacular vitória por 3 a 2 dos paranaenses sobre a Universidad Católica, em Santiago.

O San Lorenzo terminou em primeiro lugar no Grupo 4, com dez pontos, a mesma pontuação do Atlético, que ficou em segundo por causa do saldo de gols.

Na Argentina, o Flamengo aguentou bem a pressão do San Lorenzo no primeiro tempo, quando marcou seu gol com o lateral Rodinei. Na segunda etapa, porém, tudo mudou. Os cariocas se encolheram demais, os donos da casa foram para o tudo ou nada e conseguiram chegar à virada com um tento de Angeleri e outro de Belluschi, este já nos acréscimos.

Em Santiago, o Atlético, que não vinha em boa fase, obteve uma vitória incrível. O time paranaense saiu atrás no primeiro tempo, gol do uruguaio Santiago Silva, mas na segunda etapa virou o placar contra a Universidad Católica graças a Eduardo da Silva e Douglas Coutinho. Um tento de Noir, no entanto, quase acabou com a alegria dos rubro-negros, que foram salvos pelo gol do meia Carlos Alberto.