Libertadores: Atlético-MG obtém liderança de grupo com goleada

O Atlético-MG conquistou nesta terça-feira a primeira colocação do Grupo 6 da Taça Libertadores da América. Em Belo Horizonte, no Estádio Independência, a equipe alvinegra goleou o Godoy Cruz, da Argentina, por 4 a 1, terminando a fase de grupos com 13 pontos, dois a mais do que os argentinos.

As duas equipes disputaram a partida já classificadas para as oitavas de final da Libertadores. Por isso, o Godoy Cruz entrou em campo com uma equipe formada majoritariamente por reservas. O Atlético aproveitou essa decisão do técnico Lucas Bernardi e passou por cima do adversário no primeiro tempo. O equatoriano Cazares, o melhor da partida, marcou dois gols e Elias fez outro para os mineiros, que foram para o intervalo vencendo por 3 a 0.

Logo no começo da segunda etapa, Fred fez seu sexto gol na Libertadores – ele tem apenas um a menos do que o artilheiro do torneio, o boliviano Chumacero, do The Strongest. Com o passar do tempo, o Atlético reduziu o ritmo e Garro fez o único gol dos argentinos.