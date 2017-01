Libertadores-2017 acaba com limite de estrangeiros em times

Foi divulgado na noite desta quinta-feira o novo regulamento para a Libertadores da América de 2017. A competição começa na próxima terça-feira tem novidades como o fim da limitação de estrangeiros por equipe e o retorno das finais entre times do mesmo país. Antes, se dois compatriotas chegassem à semifinal em chaves diferentes, eram obrigados a se enfrentar para evitar um possível encontro na última fase.

Entre as mudanças, a definição dos confrontos das oitavas de final agora será feita por meio de um sorteio. Antes, o primeiro colocado na classificação geral enfrentava o 16º, e assim por diante. O número de inscritos também mudou. Para as fases iniciais da competição, as equipes deverão inscrever 25 jogadores. Aqueles que avançarem para o mata-mata podem adicionar mais cinco atletas na lista, sem necessidade de substituição de jogadores.

Além disso, as quatro equipes eliminadas na terceira fase da “pré-Libertadores”, antes da fase de grupos, estarão classificadas para a segunda fase da Copa Sul-Americana do mesmo ano. Os terceiros colocados dos grupos também estarão garantidos no torneio.