Lewis Hamilton vence o Grande Prêmio da Espanha

A quinta prova da temporada de 2017 da Fórmula 1, realizada em Barcelona, foi vencida pelo inglês Lewis Hamilton, piloto da Mercedes. O inglês disputou volta a volta com o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, e conquistou sua segunda vitória no campeonato. Apesar da vitória de Hamilton, a liderança da temporada ainda está nas mãos do piloto da Ferrari.

O pódio foi completado por Daniel Ricciardo, da Red Bull, que terminou em terceiro lugar. Sergio Perez e Esteban Ocon, da Force India, ficaram em quarto e em quinto lugar, respectivamente.

Confira as imagens: