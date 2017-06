Lenda do tênis, Boris Becker tem falência decretada

O ex-tenista alemão Boris Becker, seis vezes campeão de Grand Slams, foi declarado falido nesta quarta-feira pela juíza de um tribunal britânico, por não conseguir pagar uma dívida antiga com um banco.

O advogado do Becker, John Briggs, pediu a um tribunal de falências de Londres uma última chance para o ex-tenista pagar a dívida que tem com o banco privado Arbuthnot Latham & Co. desde 2015, mas não teve êxito em sua tentativa.

A juíza Christine Derrett disse que faltam evidências reais de que a dívida seria paga em breve. Ela se recusou a adiar o caso por mais 28 dias e anunciou o pedido de falência. “Tenho a impressão de ver um homem com a cabeça enterrada na areia”, afirmou.

O advogado de Becker argumentou que havia provas suficientes para mostrar que o alemão teria condições de pagar a dívida por meio de um acordo de refinanciamento, com a utilização de uma propriedade em Maiorca, na Espanha. Ele declarou que havia a expectativa de que o acordo fosse fechado em um mês, o que lhe renderia 6 milhões de euros (aproximadamente 22 milhões de reais).

Briggs também disse que Becker é “um indivíduo sofisticado quando se trata de finanças”, e que a falência provavelmente teria um efeito negativo em sua imagem. “Ele deveria ter pensado nisso há muito tempo”, rebateu a juíza.

Becker, de 49 anos, se aposentou das quadras em 1999. O ex-jogador reside em Londres e recentemente treinou o sérvio Novak Djokovic, além de ser comentarista de partidas de tênis na TV. Esse não é o seu primeiro problema financeiro, pois já foi condenado por evasão fiscal, em 2002.

