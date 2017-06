LeBron lamenta ofensa racista: ‘É difícil ser negro nos EUA’

LeBron James é uma das atrações das finais da NBA, que começam na noite desta quinta-feira. Um dia da partida contra o Golden State Warriors, porém, o astro do Cleveland Cavaliers foi vítima de um ataque racista. Sua casa na cidade de Los Angeles foi pichada com uma palavra comumente utilizada nos Estados Unidos para ofender as pessoas negras.

O ala do Cleveland Cavaliers lamentou o episódio, mas não se disse surpreso. “Isso serve para mostrar que o racismo sempre fará parte do mundo, parte dos EUA. Você sabe que o ódio nos EUA, principalmente com os negros, está vivo todo dia. Apesar de fazerem isso de forma oculta, você sabe que as pessoas vão esconder seus rostos e dizer coisas sobre você.”

“Não importa quanto dinheiro você tem, não importa quão famoso você é, não importa quantas pessoas te admiram. Ser negro nos Estados Unidos é difícil”, completou a maior estrela do basquete mundial.

A polícia informou que a palavra em questão foi apagada antes que os oficiais chegassem ao local. Patricia Sandoval, porta-voz do Departamento de Polícia de Los Angeles, explicou que as câmeras de segurança da residência provavelmente filmaram os responsáveis pela pichação e que vai abrir inquérito por vandalismo e, possivelmente, crime de ódio.

LeBron não estava em casa no momento do ataque, afinal, está em Oakland para o início das finais da NBA. “Minha família está a salvo, estão em segurança e isto é o mais importante”, disse. Nesta quinta-feira, Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors, disputam o primeiro jogo da série melhor de sete das finais, em Oakland, na Califórnia. Esta é a terceira vez seguida que as equipes se enfrentam na decisão, com uma vitória para cada lado.

(com Estadão Conteúdo)