LeBron bate recorde de Jordan e Cavaliers chegam à final da NBA

Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors farão a final da NBA pelo terceiro ano consecutivo. Na noite desta quinta-feira, o atual campeão venceu o Boston Celtics, fora de casa, por 135 a 102 e fechou a série final da Conferência Leste por 4 a 1. LeBron James foi o grande destaque do jogo com 35 pontos que o fizeram bater um recorde que pertencia a Michael Jordan.

LeBron James ultrapassou Jordan como maior cestinha da história dos playoffs da NBA ao marcar uma cesta de três pontos ao fim do terceiro quarto. O camisa 23 do Cleveland acumula agora 5.995 pontos nos playoffs em sua carreira, oito a mais que o lendário ídolo do Chicago Bulls, seis vezes campeão da NBA.

Jordan precisou de 179 partidas para chegar à marca de 5.897 pontos nos playoffs, enquanto James quebrou o recorde em 212 jogos. Companheiros no banco de reserva e boa parte do público em Boston se levantaram para aplaudir LeBron no momento do recorde.

Na final, Lebron enfrentará novamente o Golden State de Stephen Curry. No ano passado, o Cleveland conquistou seu primeiro título ao vencer três jogos seguidos e fechar a série com uma virada espetacular por 4-3. Em 2015, o Golden State triunfou por 4-2 nas finais. A disputa pelo título da NBA começa no dia 1º de junho.

(com agência AFP)