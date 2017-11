Leandrinho deixa NBA e acerta com Franca para jogar NBB

Sem conquistar um título desde 2007, o Franca fechou contrato com o armador Leandrinho Barbosa, que estava sem clube desde que foi dispensado pelo Phoenix Suns, da NBA, em julho, para reforçar a briga pelo título do NBB. A contratação aconteceu após o time do interior ficar com o vice no Campeonato Paulista, ao perder para o Paulistano.

O anúncio será oficializado nesta sexta-feira, quando o Franca recebe o Paulistano, na reedição da decisão do estadual, no do Pedrocão. Apesar da contratação, o armador só terá condições legais de estrear em dezembro. A intenção é colocá-lo em quadra no dia 3 diante do Bauru, justamente o time em que Leandrinho surgiu com destaque no basquete brasileiro. Assim, o armador se torna o primeiro campeão da NBA (temporada 2014-15, com o Golden State Warriors) a atuar no NBB.

O armador vai disputar a sua terceira edição do NBB. Na temporada 2011/2012, passou pelo Flamengo, e em 2013/2014 defendeu o Pinheiros em oito jogos para comprovar que estava recuperado de uma cirurgia no joelho esquerdo antes de voltar à NBA.