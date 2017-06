Lateral do Liverpool curte férias no RJ com Coutinho e Adriano

O lateral espanhol Alberto Moreno é muito próximo de seus colegas brasileiros do Liverpool, tanto que decidiu passar férias no Brasil. Além de comparecer ao casamento do atacante Roberto Firmino, em Maceió, Moreno passeou bastante pelo Rio de Janeiro ao lado do amigo Philippe Coutinho nos últimos dias. Nesta quinta-feira, a dupla do Liverpool posou ao lado de outra estrela do futebol: Adriano Imperador. Coutinho e Moreno postaram a foto com o ex-jogador. Junto de suas esposas, os dois também visitaram o Cristo Redentor nos últimos dias.

#Repost @phil.coutinho ・・・ Imperador 🙌🏽👏🏽 A post shared by Alberto Moreno (@amplfc18) on Jun 22, 2017 at 11:51am PDT

Passeio com nossos grandes amigos na cidade maravilhosa 🙏🏽🇧🇷❤️ #muitofelizqueelesvieram Uma publicação compartilhada por Philippe Coutinho (@phil.coutinho) em Jun 19, 2017 às 2:12 PDT