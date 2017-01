Ladrões levam R$ 275 mil da casa de atacante da seleção

O brasileiro Roberto Firmino teve sua casa roubada durante as festa de fim de ano na Inglaterra. Segundo o tabloide inglês The Sun, ladrões levaram 70.000 libras (cerca de 275.000 reais) em joias, roupas e relógios do atacante do Liverpool e da seleção brasileira.

Segundo a publicação, no dia 22 de dezembro, os assaltantes esperaram Firmino sair da residência com a mulher e as duas filhas, invadiram a casa e fugiram a pé. A casa do jogador ja teria sido alvo de outra tentativa de roubo e ele teria mudado para um hotel.

No dia 25 de dezembro, Firmino foi detido por dirigir embriagado em Liverpool e será julgado no dia 31 de janeiro.

(Com Estadão Conteúdo)