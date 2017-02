Klopp compara demissão de Ranieri a Brexit e eleição de Trump

Muitas personalidades do futebol saíram em defesa do técnico italiano Claudio Ranieri, demitido pelo Leicester City menos de um ano depois de levar o modesto clube a seu primeiro título do Campeonato Inglês. O alemão Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, foi o mais incisivo ao comentar sua surpresa com a demissão e comparou o fato com importantes decisões políticas recentes: o Brexit, votação que decretou a saída do Reino Unido da União Europeia, e a eleição de Donald Trump à presidência dos Etados Unidos.

“Se essas coisas no futebol me surpreendem? Não, nada. Não é só futebol. Na minha opinião, foram tomadas algumas decisões estranhas nestes últimos anos. Olha o ‘Brexit’, Donald Trump, Ranieri. Tenho que entender? Não, e nem tenho ideia de por que o Leicester fez isso”, afirmou Klopp, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

“Todo o mundo vê a situação em que o Leicester estava no Campeonato Inglês e na Liga dos Campeões. Ranieri é uma pessoa muito especial, um homem muito simpático”. completou o alemão. O Liverpool encara o Leicester na próxima segunda-feira, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês.

Mourinho – Outra estrela entre os técnicos, o português José Mourinho também prestou solidariedade a Claudio Ranieri. O treinador do Manchester United postou uma foto ao lado do italiano com uma mensagem dura. “Campeão inglês e eleito melhor técnico do mundo pela Fifa. Demitido. Este é o novo futebol. Continue sorrindo, amigo. Ninguém pode apagar a história que você escreveu.”

CHAMPION OF ENGLAND and FIFA MANAGER of THE YEAR⚽️.sacked. Thats the new football claudio.keep smiling AMICO😀.nobody can delete the history you wrote.👏👏👏👏 A post shared by Jose Mourinho (@josemourinho) on Feb 23, 2017 at 3:18pm PST

Ranieri, de 65 anos, chegou aos Leicester em julho de 2015 e conseguiu livrar a equipe da zona de rebaixamento. No ano seguinte, conseguiu um feito que parecia impossível: com elenco e orçamento modestos, desafiou os gigantes do país e levou o time ao primeiro título do Campeonato Inglês em seus 132 anos de história.

Em 2017, porém, o Leicester voltou a ser o que sempre foi: uma equipe que briga para se manter na elite. Apenas na 17ª colocação do Campeonato Inglês, a um ponto da zona de rebaixamento, Ranieri caiu após derrota por 2 a 1 para o Sevilla, fora de casa, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Em comunicado oficial, o Leicester afirmou que a diretoria teve de tomar uma decisão “dolorosa, porém necessária.”

O vice-presidente do clube, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, disse que esta foi a “decisão mais difícil que teve de tomar em sete anos no clube. “Seu calor, charme e carisma ajudaram a transformar percepções do clube e desenvolver seu perfil em uma escala global. Seremos para sempre gratos a ele por tudo que nos ajudou a conseguir”, escreveu o clube. A maioria dos torcedores ficou absolutamente revoltada com a saída do ídolo.