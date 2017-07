Kasparov voltará a disputar torneio de xadrez após 12 anos

A lenda russa Garry Kasparov, ex-campeão mundial de xadrez, anunciou que abandonará sua aposentadoria para disputar um torneio em St. Louis, nos Estados Unidos, em agosto.

“Tenho a impressão de que vou aumentar a média de idade e reduzir a média do ranking”, escreveu no Twitter o ex-campeão de 54 anos, aposentado desde 2005. “Pronto para ver se lembro como movimentar as peças”, completou bem-humorado.

De 14 a 19 de agosto, Kasparov, atual opositor do presidente russo Vladimir Putin e que dominou as competições de xadrez durante 15 anos nas décadas de 1980 e 1990, jogará contra nove enxadristas, incluindo seis membros do Grand Chess Tour, que reúne os melhores jogadores do mundo.

Garry Kasparov não informou se continuará competindo depois do torneio de St. Louis.

