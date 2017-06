Juventus aposenta escudo da pior maneira possível

Foi com mais uma dolorosa derrota na final da Liga dos Campeões, diante do Real Madrid, que a Juventus se despediu de seu tradicional escudo. A partir da próxima temporada, o clube italiano estreará seu novo “logo”, revelado em janeiro. A dor pela quinta derrota consecutiva em finais – campeão em 1985 e 1996, a Juventus perdeu as decisões de 1997, 1998, 2003, 2015 e 2017 – inclusive, talvez aumente a rejeição da torcida alvinegra em relação desenho “minimalista”. Ou traga mais sorte para as próximas competições europeias.

No início do ano, a diretoria da Juventus chocou seus milhões de fãs ao revelar seu novo “logotipo” – sim, foi apresentado como “logo” e não “escudo” ou “emblema”, como é normalmente chamado o símbolo que identifica um clube de futebol. O desenho minimalista, com um J estilizado, dividido em duas faixas brancas, não agradou a imensa maioria dos torcedores bianconeri – e fez a alegria dos rivais, que espalharam piadas pela Internet.

A principal crítica diz respeito ao fato de o desenho lembrar mais o logo da uma marca do que o escudo de um clube. “O novo logo, que será usado a partir de julho de 2017, representa a Juventus em sua essência: as listras da camisa, o scudetto da vitória e o J do nome. Três elementos que constituem o DNA da Juventus”, defendeu-se o clube em comunicado.

Na época, o clube ainda usou hashtags e vídeos em inglês para divulgar a novidade – o que também irritou os italianos mais tradicionalistas. As mudanças, no entanto, fazem parte de uma estratégia da família Agnelli, que chefia a Juventus, de modernizar o clube mais popular da Itália. No início da semana, o clube anunciou um acordo com a seguradora alemã Allianz, que passará a batizar o Juventus Stadium, inaugurado em 2011.

Imagens da próxima camisa, que estreará em agosto deste ano, já com o novo logo, vazaram nas redes sociais: