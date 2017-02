Justiça de SP pede nova prisão de Edinho, filho de Pelé

O ex-goleiro Edson Cholbi do Nascimento, conhecido como Edinho, filho de Pelé, teve a prisão pedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) nesta quinta-feira. O Tribunal julgou recurso de apelação do ex-goleiro, de 46 anos, mantendo a condenação por envolvimento com o narcotráfico, mas reduzindo a pena de 33 anos e quatro meses para doze anos e dez meses em regime fechado.

Enquanto aguardava o último recurso, Edinho estava em liberdade. Agora, o TJ pede que a 1ª Vara Criminal da Praia Grande (SP) faça a expedição de um mandado de prisão contra ele. A pena foi expedida em maio de 2014, por decisão da juíza Suzana Pereira da Silva. Ele foi condenado junto com outras quatro pessoas: Ronaldo Duarte Barsotti de Freitas, o “Naldinho”, Clóvis Ribeiro, o “Nai”, Maurício Louzada Gherardi, o “Soldado” e Nicolas Aun Júnior, o “Veio”.

Prisões

Sob a sombra do pai, o maior ídolo do futebol brasileiro, Edinho foi goleiro do Santos em duas passagens, uma entre 1990 e 1991 e a outra entre 1994 e 1998, mas ficou mais conhecido por sua prisão e envolvimento com o tráfico de drogas do que pelas suas atuações dentro de campo.

A primeira vez que o ex-jogador foi preso foi em 2005, quando o Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) deflagrou a Operação Indra, prendendo mais de 50 pessoas envolvidas com o comércio de entorpecentes, entre elas Edinho, por seu envolvimento nos negócios de Ronaldo Barsotti. Depois de seis meses em prisão provisória, o ex-goleiro foi solto com liminar de habeas corpus do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ele voltou a ser preso duas vezes em 2014, a primeira em julho e a segunda em novembro, quando conseguiu um habeas corpus para aguardar a conclusão do processo em liberdade.

(Com Estadão Conteúdo)