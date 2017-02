Juntos, Corinthians e Palmeiras promovem centenário do clássico

Corinthians e Palmeiras realizam nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), o primeiro clássico de 2017, ano que marca o centenário da rivalidade. E para promover a partida em Itaquera, os dois eternos rivais se uniram nesta terça-feira em uma série de ações para celebrar a história do confronto, com direito a um vídeo divulgado nas redes sociais dos dois clubes.

“O #DerbyCentenário será festejado com uma parceria entre os rivais, que prevê, além da criação de um logo especial, diversas ativações durante a temporada, como vídeos especiais, patch nas camisas, ações com os mascotes oficiais e também leilões de camisas de jogo, além da doação de cestas básicas para instituições beneficentes e outras iniciativas de responsabilidade social”, informaram Corinthians e Palmeiras de maneira conjunta.

Corinthians e Palmeiras se referiram à partida como “O Maior Clássico do Mundo”. A ação promocional evidencia a boa relação que vem sendo mantida nos últimos anos entre as diretorias dos dois clubes. No vídeo, torcedores rivais discutem sobre qual arena é a mais bonita e relembram seus grandes momentos e ídolos, mas são unânimes ao dizer qual é o maior clássico do futebol mundial: