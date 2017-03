Jornal flagra Cristiano Ronaldo furando sinal vermelho

Cristiano Ronaldo marcou, no fim da partida, os dois gols que evitaram a derrota em casa do Real Madrid para o Las Palmas, na última quarta-feira. Após o empate em 3 a 3, que tirou do Real a liderança do Campeonato Espanhol, o craque português deixou o estádio furioso – e com pressa. O diário espanhol As flagrou o momento em que Cristiano, acompanhado da namorada Georgina Rodríguez, arrancou com seu Audi e furou um sinal vermelho, sem se preocupar com os policiais que passavam a seu lado.

Com o tropeço em casa, o Real Madrid perdeu a liderança do Campeonato Espanhol para o Barcelona, que mais cedo goleou o Sporting Gijón por 6 a 1 com show de Neymar, no dia em que o técnico Luis Enrique anunciou que deixará a equipe catalã ao fim da temporada. O Barcelona tem 57 pontos, contra 56 do Real Madrid – o clube da capital espanhola, no entanto, tem um jogo a menos.