Jornal divulga time ideal da Fifa com 3 brasileiros

Três brasileiros estarão na seleção ideal de 2016 da Fifa, que será oficializada na próxima segunda-feira, em Zurique. Segundo informações do jornal espanhol Mundo Deportivo, Thiago Silva, Marcelo e Neymar estarão no time – apesar de terem tido temporadas irregulares. Curiosamente, o francês Antoine Griezmann, do Atlético de Madri, ficou de fora, apesar de concorrer com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi ao prêmio de melhor jogador do mundo.

Ainda segundo o Mundo Deportivo, completam a lista o goleiro Manuel Neuer (Bayern de Munique), os zagueiros Gerard Piqué (Barcelona) e Sergio Ramos (Real Madrid), os volantes Toni Kroos e Luka Modric (ambos do Real Madrid), o meia Andrés Iniesta (Barcelona) e os atacantes Lionel Messi (Barcelona) e Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

Além de Griezmann, destaque do Atlético de Madri e da seleção francesa nas competições europeias, chama a atenção a ausência do uruguaio Luís Suárez, que teve uma temporada muito mais constante que Neymar.

A eleição do time ideal da Fifa é realizada por meio do voto de 25.000 jogadores filiados à FIFPro, a associação mundial de jogadores profissionais.