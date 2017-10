Jordan critica supertimes da NBA: ’28 equipes serão um lixo’

A NBA está se tornando cada vez mais a liga dos supertimes, como o Golden State Warriors de Stephen Curry e Kevin Durant. Apesar de muitos gostarem de ver vários astros jogando juntos, a lenda Michael Jordan não é favorável ao momento que o basquete dos Estados Unidos vive.

“Acho que isso vai ferir a liga no aspecto competitivo. Uma ou duas equipes serão ótimas e os outros 28 times serão um lixo. Ou terão momentos difíceis para sobreviver ao ambiente do negócio”, disse o proprietário do Charlotte Hornets em entrevista à revista Cigar Aficionado.

Jordan não disse se se referia ao Warriors, com dois títulos nos últimos três anos e com elenco espetacular. Além do time da Califórnia, Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets e Boston Celtics são equipes com grandes astros.

Michael Jordan expresses major concerns over NBA's Superteam era in a Cigar Aficionado cover story: "28 teams that are going to be garbage" pic.twitter.com/zf68TWCUxW — Ben Golliver (@BenGolliver) October 12, 2017

(Com Gazeta Press)