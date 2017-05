Jogadores do Real celebram título com banho em Zidane; assista

Zinedine Zidane segue festejando títulos em sua curta carreira como treinador. Neste domingo, logo após a vitória por 2 a 0 sobre o Málaga, que deu ao Real Madrid seu 33º título da liga espanhola, o ex-craque francês foi vítima do bom humor de seus atletas e recebeu o tradicional banho de champanhe na entrevista coletiva, no momento em que falava sobre o “dia mais feliz”. Os brasileiros Casemiro, Danilo e Marcelo e os espanhóis Alvaro Morata e Lucas Vásquez participaram da farra:

El baño a Don Zinedine Zidane. pic.twitter.com/opvjRD0wWv — RMCFSports⚽™ (@RMCFSports_) May 22, 2017

Em menos de dois anos no cargo, Zidane já acumula quatro títulos – liga espanhola, Liga dos Campeões, Mundial de Clubes e Supercopa da Uefa – e ainda pode faturar novamente a principal competição europeia, na decisão do próximo dia 3, contra a Juventus, em Cardiff, no País de Gales.

“Pode não parecer, mas estou muito feliz. Foram 38 rodadas e no final a liga é a mais difícil e bonita, e vencê-la com esta partida incrível me deixa ainda mais contente”, afirmou o carrasco da seleção brasileira nas Copas de 1998 e 2006. “Temos de comemorar o que fizemos hoje. Não há palavras para definir esta alegria, me dá vontade de subir aqui e dançar, mas não vou fazer isso”, completou o bem-humorado Zidane.