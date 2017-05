Jogador mais caro do mundo participa de peregrinação a Meca

Os principais jogadores do futebol europeu já desfrutam das férias e o francês Paul Pogba, do Manchester United, escolheu um destino pouco comum para os boleiros. O jogador mais caro do mundo, que é muçulmano, publicou nos últimos dias fotos em Meca, na Arábia Saudita, durante as celebrações do Ramadã, o mês sagrado do Islã.

Pogba, de 24 anos, nasceu na França, mas é filho de africanos de Guiné. Em vídeos em suas redes sociais, o astro do United expressou seus melhores desejos para o mês de jejum do Ramadã, que começou no último sábado. Em uma das imagens, Pogba aparece diante da Kaaba, monumento situado no centro da Grande Mesquita de Meca, para onde os muçulmanos peregrinam para rezar.

Get ready for the new dab 😂 A post shared by Paul Labile Pogba (@paulpogba) on May 30, 2017 at 5:19am PDT

“É a coisa mais bonita que já vi na vida”, escreveu o francês após cumprir o Umrah, ou pequena peregrinação, um rito muito popular durante o Ramadã. Pogba se tornou o jogador mais caro da história do futebol ao se transferir da Juventus para o Manchester United por 105 milhões de euros (383 milhões de reais) no início da temporada. Na semana passada, ele marcou um gol na final da Liga Europa, vencida pelo United por 2 a 0 sobre o Ajax.

Most beautiful thing I've seen in my life 🕋🙏🏾 A post shared by Paul Labile Pogba (@paulpogba) on May 28, 2017 at 4:59am PDT