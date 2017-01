Jogador inglês que fraturou crânio em campo está fora de perigo

O Hull City, equipe da Inglaterra, divulgou nota nesta segunda-feira confirmado que o meia Ryan Mason, que sofreu traumatismo craniano ao se chocar com o zagueiro Cahill, do Chelsea, neste domingo, passa bem após cirurgia na cabeça. Mason, de 25 anos, está conversando e segue em observação. “Ryan está falando normalmente sobre o ocorrido de domingo, e seguirá em observação no hospital nos próximos dias. O clube vai manter contato com o jogador, a família, e a equipe do Hospital St. Mary, que o acompanha em sua recuperação”, afirmou a nota.

Os jogadores chocaram-se no jogo, vencido pelo Chelsea por 2 a 0, no Stamford Bridge. Mason passou por atendimento médico por cerca de dez minutos ainda em campo, até ser retirado de maca e com uma máscara de oxigênio. Cahill foi visitar o adversário no hospital, depois da cirurgia.