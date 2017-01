Jogador do Inter critica ‘gramado de Série B’

O Internacional iniciou nesta quarta-feira aquela que deve ser a temporada mais melancólica de sua história centenária. Rebaixado pela primeira vez à Série B do Brasileirão, a equipe gaúcha se reapresentou no Beira-Rio de treinador novo, o ex-zagueiro Antônio Carlos Zago, que se disse confiante na redenção do clube.

Um flagra, porém, já causou o primeiro mal-estar do Inter em 2017: o atacante Aylon foi gravado reclamando da condição do gramado do Beira-Rio. “Gramado de Série B isso aqui”, repetiu Aylon, cochichando, em vídeo gravado por autor desconhecido e espalhado nas redes sociais.

Vídeo que circula na internet mostra Aylon falando do gramado do Beira-Rio: "Gramado de série B" pic.twitter.com/456UCAZ6EK — Inferno Meu Destino (@Infernodestino) January 11, 2017

Diante das críticas que recebeu da torcida colorada, o jogador de 24 anos, que jogou por Rio Grande, Caxias e Paysandu, se defendeu. “Falei que era assim na Série B, já passei por isso, sei como é, vamos ter que passar por cima.”

Como em todo início de temporada, o gramado do Beira-Rio está em fase de replantio e, por isso, ainda está em condições ruins. Em 2017, o clube gaúcho terá o retorno do ídolo argentino Andrés D’Alessandro, que jogou a última temporada pelo River Plate. O Inter estreia na Primeira Liga, em 1º de fevereiro, diante do Brasil de Pelotas, justamente no Beira-Rio.