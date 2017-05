Isco, do Real Madrid, é fã de Messi – e não consegue esconder

O meio campista Isco Alarcón é um dos destaques do Real Madrid nesta temporada e vem fazendo tabelinhas afinadas com Cristiano Ronaldo. Seu grande ídolo, porém, está do outro lado: Lionel Messi, do Barcelona. Há alguns anos, Isco convive com rumores sobre sua admiração pelo clube catalão e pelo craque argentino. Quando ainda jogava no Málaga, admitiu ter batizado seu cachorro com o nome de Messi. E nesta quinta-feira um vídeo publicado por ele reacendeu a discussão.

Em seu Instagram, Isco postou um vídeo ao lado do filho, que vestia uniforme do Real Madrid. No entanto, conforme destacou o diário catalão Mundo Deportivo, torcedores mais atentos repararam que o garoto usava uma chuteira da linha exclusiva de Lionel Messi. Outro detalhe que deixa Isco em situação desconfortável: o jogador é patrocinado pela Nike, concorrente da Adidas, que produz as chuteiras de Messi.

Passado culé e cachorro Messi

Isco nunca afirmou publicamente ter torcido pelo Barcelona na infância, mas, desde que assinou com o Real Madrid, convive com provocações dos torcedores rivais. Uma foto de sua adolescência, na qual aparece vestindo uma camisa amarela do clube catalão, vazou nas redes sociais. Em 2013, pouco antes de fechar com o Real Madrid, Isco confessou que um de seus cachorros, um labrador, recebeu o nome de Messi. “Porque meu cachorro é o melhor do mundo, assim como Messi”, disse na ocasião.

isco com camisa do barcelona

isco com seu dog messi

isco com seu filho de messi

isco jr de messi pic.twitter.com/xvk2e9ujNF — ㅤ (@piqu3sident) May 17, 2017

No ano passado, em entrevista ao canal Antena 3, ele confirmou o fato, mas se eximiu de culpa. “Tenho de dizer que colocar esse nome foi mais ideia do meu pai e do meu irmão. Eu lavo minhas mãos, sou do Real Madrid e acabou”, disse, bem humorado, antes de contar que não passeia com o labrador pelas ruas de Madri para que ninguém o escute chamando por Messi.

Neste ano, uma nova “polêmica”: Isco postou uma foto de uma refeição com amigos e na mesa havia um pacote de batatas fritas com o logo do Barcelona. Ele teve de apagar a foto e depois se explicou, novamente com bom humor. “Eu não vou para o Barça, seus chatos. Com a foto, eu queria dizer que vamos comê-los com batatas”, brincou, no Twitter. Coincidência ou não, desde então Isco engatou sua melhor fase com a camisa do Real Madrid.