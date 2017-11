Interlagos tem privatização aprovada em 1ª votação

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta quarta-feira, em primeira votação, o projeto que prevê a privatização do Autódromo de Interlagos. O local será palco do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 neste final de semana.

O projeto de lei (PL) 705/2017 precisava de 28 votos para ser aprovado. Em reunião nesta quarta, 37 votos favoráveis, nove contrários e uma abstenção definiram a privatização de Interlagos, em primeira votação.

A área do Autódromo de Interlagos conta com quase um milhão de metros quadrados, e é localizada na Zona Sul da cidade de São Paulo. O principal evento do local é o O GP do Brasil, que será a 19ª etapa do calendário de 2017 da Fórmula 1, e acontece no domingo, às 14h00 (de Brasília).

“A corrida é apresentada em mais de cem países. Deve atrair, portanto, todas as pessoas que estão ligadas e antenadas em investimentos. É um grande negócio e, mostrando Interlagos, buscamos interessados”, afirmou o vereador Aurélio Nomura (PSDB).