Indianápolis: neozelandês escapa ileso de acidente impressionante

O neozelandês Scott Dixon sofreu um acidente terrível durante a disputa das 500 Milhas de Indianápolis, uma das provas mais tradicionais do automobilismo mundial, neste domingo. Por muita sorte, o piloto tetracampeão da Fórmula Indy saiu do carro andando.

Na 53ª volta da corrida, o inglês Jay Howard, sem ser tocado por outro carro, bateu no muro externo do circuito e atravessou a pista, quando foi atingido em cheio pelo carro de Dixon, que decolou e bateu no muro interno. Apesar da violência do choque, o neozelandês não sofreu ferimentos, assim como Howard.

“Acredito muito na segurança dos carros. Não tinha muito o que fazer na hora. Estou triste pela equipe, pela prova”, afirmou Dixon.