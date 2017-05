Indianápolis: Japonês faz história ao vencer as 500 Milhas

1. O japonês Takuma Sato comemora após vencer a 101ª edição das 500 Milhas de Indianápolis zoom_out_map 1 /7 O japonês Takuma Sato comemora após vencer a 101ª edição das 500 Milhas de Indianápolis (Jamie Squire/Getty Images)

2. O japonês Takuma Sato comemora após vencer a 101ª edição das 500 Milhas de Indianápolis zoom_out_map 2 /7 O japonês Takuma Sato comemora após vencer a 101ª edição das 500 Milhas de Indianápolis (Jamie Squire/Getty Images)

3. Pilotos disputam a 101ª edição das 500 Milhas de Indianápolis zoom_out_map 3 /7 Pilotos disputam a 101ª edição das 500 Milhas de Indianápolis (Jared C. Tilton/Getty Images)

4. Pilotos se prepapram para a 101ª edição das 500 Milhas de Indianápolis zoom_out_map 4 /7 Pilotos se prepapram para a 101ª edição das 500 Milhas de Indianápolis (Jared C. Tilton/Getty Images)

5. Fernando Alonso durante a 101ª edição das 500 Milhas de Indianápolis zoom_out_map 5 /7 Fernando Alonso durante a 101ª edição das 500 Milhas de Indianápolis (Jared C. Tilton/Getty Images)

6. Fernando Alonso durante a 101ª edição das 500 Milhas de Indianápolis zoom_out_map 6 /7 Fernando Alonso durante a 101ª edição das 500 Milhas de Indianápolis (Jamie Squire/Getty Images)

7. Largada das 500 Milhas de Indianápolis zoom_out_map 7/7 Largada das 500 Milhas de Indianápolis (Chris Graythen/Getty Images)

Takuma Sato entrou para a história das 500 Milhas de Indianápolis neste domingo ao se tornar o primeiro piloto japonês a vencer uma das provas mais tradicionais do automobilismo mundial. Sato ganhou a corrida, que teve vários acidentes, depois de levar a melhor em uma disputa com Hélio Castroneves nas voltas finais.

O japonês da equipe Andretti terminou a corrida, que se aproximou das quatro horas de duração, apenas 0s201 à frente de Castroneves, que chegou muito perto de sua quarta vitória na prova. Em terceiro ficou o inglês Ed Jones. O outro brasileiro das 500 Milhas, Tony Kanaan, terminou na quinta colocação.

Fernando Alonso, a grande atração da 101ª edição do evento, teve momentos de protagonismo em Indianápolis. Ele liderou a corrida em algumas ocasiões e chegou a sonhar com a vitória, mas teve de abandonar a prova a 21 voltas do fim (são 200 no total) porque o motor de sua McLaren Andretti quebrou.

Como é tradicional nas 500 Milhas, houve várias interrupções causadas por acidentes. O mais grave deles teve como protagonista o neozelandês Scott Dixon, que largou na pole position. Ele bateu no carro de Jay Howard, decolou e se chocou com violência contra o muro interno do circuito, mas saiu do episódio sem ferimentos.